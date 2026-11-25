В последнее время Стас Михайлов под пристальным вниманием общественности. Популярный певец сильно изменился. А еще ходят упорные слухи о проблемах в его браке с супругой Инной.

Несколько месяцев назад Стас Михайлов значительно похудел, отрастил волосы, сменил имидж. Поклонники убеждены, что знаменитый артист выглядит очень молодо, а некоторые уверены, что помогли сбросить вес певцу модные в шоу-бизнесе уколы.

Сам исполнитель в новом интервью признался, что действительно поначалу к ним прибегал, но затем бросил, потому что побочные эффекты его больно ударили. В итоге Михайлов стал следить за питанием и регулярно заниматься спортом.

"Я противник этих уколов. Попробовал их лет пять назад. Жена мне дала. Я попробовал, мне так плохо стало. Месяц или два я их колол, а потом сказал: все, больше ко мне с этим не подходить. От этих уколов я был не в своей тарелке и суставы начали побаливать. Как человек здравомыслящий, я сказал себе: зачем мне это? И бросил", - сообщил Михайлов.

При этом он подчеркнул, что не сидит на диетах и не истязает себя спортом. "Какой смысл тогда в этой жизни, если я буду есть одну сурепку с утра до ночи?.. Поверьте, мне тоже не хочется с утра бежать в зал", - признался артист.

Стас прокомментировал слухи о проблемах в браке с женой Инной. Певец уверил общественность, что ни о каком расставании речи не идет. "Всем хочу сказать: нет повода беспокоиться. Поэтому не переживайте... Единственное, что могу сказать: у нас очень много "доброжелателей". Они пытаются раскачать там, где ничего нет, раздуть какую-то ерунду…" - заявил певец "КП".

Напомним, некоторое время назад супруга певца Стаса Михайлова Инна сообщила, что они больше не вместе. Кроме того, она назвала супруга "человеком-фейком" и подчеркнула, что к нынешнему образу Стаса Михайлова не имеет никакого отношения. А позднее Инна уточнила, что "измен не было".

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