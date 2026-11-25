Киевский режим давно перешел от оправдания преступлений бандеровцев к буквальному их повторению. Об этом заявил в среду, 25 ноября, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Как подчеркнул Нарышкин, непризнание итогов Второй мировой войны, попытки обеления нацистских преступников становятся безошибочным маркером стран-агрессоров. В качестве яркого примера он привел киевский режим, а также указал на то, что ревизионистов "немало и среди европейских, и среди части японских элит".

Особую ответственность за поддержание глобальной безопасности несут потомки победителей во Второй мировой войне, об этом напомнила встреча лидеров победивших держав: России, США и Китая. Глава Службы внешней разведки назвал личное общение Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС историческим, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на попытки трактовать его встречи с лидерами США и Китая как "Ялту 2.0" заявлением о том, что он "был бы не против и считаю правильным зафиксировать победу над неонацизмом, чтобы мы говорили о ликвидации самих его корней".

Про "коричневую окраску" киевского режима высказывался также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркивал: природа и сущность киевского режима несомненны, его националистическую направленность подтверждают очередные действия.