Бывший глава британского правительства Борис Джонсон продолжает подливать масла в огонь в украинском конфликте. На это указал в среду, 25 ноября, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Российский политик высказался про призыв Джонсона направить на Украину войска "коалиции желающих" еще до подписания мирного соглашения. По словам Медведева, "на резонный вопрос о том, что это приведет к войне России с альянсом, лохматая свинья упрямо визжит, что такого не случится, ибо НАТО гораздо сильнее России и русские просто испугаются мощи альянса".

Если, вопреки заверениям Джонсона, подобный сценарий реализуется, зампред Совбеза призвал экс-премьера "всенепременно повесить прямо на Трафальгарской площади" в назидание потомкам.

В своем "Макс"-канале Дмитрий Медведев уточнил, что экзекуцию можно организовать "и в другом месте, если провокатор вдруг уцелеет, а его родного Лондона не будет к моменту окончания войны".

Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию, напомнил, кто поспособствовал срыву мирных договоренностей еще в 2022 году. Москва предлагала Киеву более мягкие условия, но к главарю киевского режима приезжал Борис Джонсон, возглавлявший тогда кабмин Великобритании. После этого Владимир Зеленский отверг предложение.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила британским властям альтернативный план на случай противостояния с нашей страной. В этом сценарии "Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках".