Спасатели нашли тело мужчины на месте взрыва газа в доме в Кулунде Алтайского края.

Это житель 1974 года рождения, в момент взрыва он находился в соседней от места взрыва квартире. Его опознала жена.

"Под завалами обнаружено тело мужчины. Жена его опознала <…> Вчера по показаниям жены погибшим признали", - сообщили РИА Новости в Центре управления региона (ЦУР).

Разбор завалов продолжается. На месте работают 191 человек и 50 единиц техники. Уже сутки спасатели не могут найти хозяйку квартиры, где произошел взрыв.

Возбуждено уголовное дело прокуратура проводит проверку. Следователи допрашивают жильцов дома.