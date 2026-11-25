Ян Гэ - известная певица и актриса. Она выросла в Пекине, собиралась стать переводчиком. По студенческому обмену оказалась в Туле. По ее словам, слушаться, не рассуждая – в Китае у всех в крови. И только в России научилась мечтать и задавать самой себе вопросы.

Она училась у режиссера Сергея Соловьева во ВГИКе, играла в спектаклях "Гоголь-центра" и Театра наций, десять лет назад выходила в финал шоу "Голос" в составе команды Димы Билана, снималась в российском кино.

Сейчас в жизни актрисы наступили черные дни. Ян Гэ осталась без матери. Женщина ушла из жизни с согласия близких в результате тяжелой и продолжительной болезни. "Да, я подписала ужасные документы, чтобы больше ее не мучить. К сожалению, я не могла продлить ее жизнь, но могла дать ей возможность со всеми попрощаться", - сообщила Ян Гэ на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Она рассказала, что самостоятельно подготовила тело любимой мамы к кремации, сделала ей макияж, помогала нести гроб и "сопровождала до самого последнего момента". Ян Гэ подчеркнула, что намерена из праха сделать бриллиант и носить его всю жизнь.

"Мама будет ходить со мной на красные дорожки, сниматься в кино, стоять на сцене и петь. Путешествовать по всему миру и продолжать жить вместе со мной. Я не хочу оставлять ее одну на кладбище. Теперь, куда бы ни привела меня жизнь, мы всегда будем вместе", - заключила актриса.

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