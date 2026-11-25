До конца недели в центре России будут держаться заметные отрицательные температуры, а в выходные в столичном регионе ощутимо подморозит. Об этом рассказали в среду, 25 ноября, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Как отмечается на официальном сайте лаборатории, в будни в течение дня столбики термометров будут показывать от двух до пяти градусов ниже нуля.

К выходным 28-29 ноября прогнозируется более сильное похолодание: в субботу вечером температура опустится до минус шести градусов, а в воскресенье мороз окрепнет до минус девяти градусов.

Зима, судя по всему, пришла в Центральную России надолго, резюмируют специалисты.

Между тем 25 ноября в Москве и Московской области, согласно метеопрогнозам, продолжится сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что к концу суток в столице выпадет снег "массой, эквивалентной 400 Останкинским телебашням, вмороженным в сугроб".

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина назвала виновником сильных снегопадов балканский циклон и предупредила: Москва окончательно перешла из предзимья в зиму.