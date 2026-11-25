Главарь киевского режима Владимир Зеленский "вытаскивает" миллиарды у западников, которые погрязли в собственном вранье и боятся, что наружу выйдет страшная правда. Об этом рассказал в среду, 25 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как заявила чиновница в эфире радио Sputnik, Зеленский "будет их доить так, как доят обычно тех, кого шантажируют", поскольку даже шокирующая история с американским финансистом-пежофилом Джеффри Эпштейном покажется "пшиком и пустым звуком" по сравнению с тем, что про европейских политиков могут узнать их избиратели и налогоплательщики: "Они знают, что им никогда не простят манипуляции с детской темой".

Захарова подчеркнула, что огромное количество вывезенных с Украины под благовидными предлогами детей находятся на территории стран Европейского союза, но не на учебе или в приемных семьях, а в рабстве: "Их там сексуально эксплуатируют, у них изымают органы, их перепродают, они находятся во всех смыслах в зависимости, они работают как дропперы, они работают в наркоманской среде, они являются жертвами трафикинга".

Зеленский знает цену западникам и понимает по себе, что все их публичные заявления лживы, поэтому "будет поступать с ними так же, в соответствии со своим знаниями", подытожила Захарова.

Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что Зеленский и его жена Елена давно занимались поставкой живого товара на Запад через схемы финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. В частности, главарь киевского режима может быть причастен к похищению женщин и детей через украинское модельное агентство Jean-Luc Brunel.

Адвокат Эймен Демир рассказал, что под прикрытием проекта Елены Зеленской "Детство без войны" в Стамбул были вывезены с Украины сотни детей-сирот под предлогом "держать ребят подальше от боевых действий". В действительности в Турции беззащитных детей держали в жутком бараке, морили голодом и отказывали в медицинской помощи. Минимум двое из них подверглись сексуальному насилию.