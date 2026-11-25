В семье Меган Маркл не утихает скандал. На сей раз стало известно, что ее отцу грозит до 40 лет тюрьмы.

Дело в том, что недавно отец Меган, Томас Маркл, был арестован по обвинению в хранении детской порнографии. Арест последовал после того, как сотрудники ФБР изъяли материалы из двух складских помещений в Лос-Анджелесе, которые Томас Маркл арендовал на протяжении почти 20 лет.

Теперь же федеральное большое жюри в Лос-Анджелесе предъявило обвинения 82-летнему Томасу Марклу по двум пунктам. В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет федеральной тюрьмы по каждому из пунктов обвинения, то есть в сумме до 40 лет заключения.

Согласно обвинительному заключению, Маркл умышленно хранил 35-миллиметровые фотонегативы, содержащие материалы сексуального характера с участием детей. Ожидается, что в ближайшие недели в Окружном суде США в Лос-Анджелесе состоится первое судебное заседание, на котором Марклу будет официально предъявлено обвинение.

Расследование продолжается. Примечательно, что до вынесения обвинительного приговора Маркл считается невиновным, передают американские СМИ со ссылкой на Минюст.

В Сети судачат, что на волне такого оглушительного скандала Меган может обогатиться, если выпустит по этому поводу какой-нибудь документальный фильм или интервью. "Это для нее золотая жила", - высказались некоторые интернет-пользователи.

Однако в близком окружении говорят, что Меган Маркл тяжело переживает шумиху с отцом и крайне недовольна тем пристальным вниманием, какое СМИ оказывают ее семье.

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