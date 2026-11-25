В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

МВД ходатайствует об аресте, передает ТАСС со ссылкой на базу данных суда.

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали 23 ноября по подозрению в причастности к хищениям бюджетных средств и незаконным валютным операциям. По данным следствия, чиновник причастен к растрате более одного миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты – Кировск.

Кроме Чибиса, в Москву для следственных действий доставили первого вице-губернатора Мурманской области Оксану Демченко и министра региональной безопасности Артема Долгова.