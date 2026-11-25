Рыбные рынки проекта "Москва – на волне" отмечают трехлетие своей деятельности. За время работы сеть расширилась до двух площадок, обеспечивая горожан качественными морепродуктами с учетом сезонности вылова и строгим контролем безопасности.

Первая площадка проекта открылась 29 ноября 2023 года в районе Косино-Ухтомский, а менее чем через год заработал второй рынок в Митине. Как сообщил директор рыбных рынков "Москва – на волне" Сергей Бешенов, площадки быстро стали востребованными благодаря широкому выбору и удобству сервиса.

Сегодня на прилавках представлено более 600 позиций. Ассортимент включает как востребованные продукты для семейного стола — соленую сельдь, креветки и живого карпа, — так и редкие виды рыбы: черноморского калкана, дальневосточного гольца, а также импортную умбрину и рыбу-меч.

Для популяризации новых вкусов на рынках проводятся регулярные дегустации. За последние полгода состоялось более 800 таких мероприятий. Посетители могут не только попробовать продукцию, но и получить рекомендации по приготовлению от профессиональных поваров, а также приобрести понравившиеся товары со скидкой.