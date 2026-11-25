В Москве расширяют перечень необычных локаций для регистрации брака. Впервые в истории города торжественные церемонии пройдут непосредственно на ледовом покрытии катка в Парке Горького. Мероприятие запланировано на 5 декабря, в этот день свои отношения официально оформят три пары молодоженов. Особенностью церемонии станет то, что все участники события будут находиться на коньках.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам вице-мэра, выбор нестандартных площадок для создания семьи становится все более востребованным среди москвичей.

"Сегодня в столице влюбленные все чаще выбирают для регистрации брака знаковые городские площадки, доступные в рамках проекта Мэра Москвы “Новые адреса счастья”. В этом сезоне сотрудники московских загсов впервые проведут три церемонии на катке в Парке Горького. Все участники торжества традиционно будут на коньках", — отметила Ракова.

Торжественная программа приурочена к открытию зимнего сезона в парке, которое состоится 4 декабря. Уже на следующий день молодожены смогут обменяться кольцами на льду в праздничной атмосфере. После официальной части регистрации для пар предусмотрена профессиональная фотосессия на фоне главной елки Парка Горького.