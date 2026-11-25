Победа над нацизмом и японским милитаризмом во время Второй мировой войны является священной темой для народов России и Китая. Об этом напомнил первый заместитель руководителя администрации российского президента Алексей Громов.

Как подчеркнул представитель Кремля, общий вклад в мироустройство после Второй мировой войны, в которой наши народы одолели нацизм и милитаризм, остается непреходящей ценностью для многих поколений.

Громов напомнил, что в 2026 году отмечается 30-летие установления между Россией и Китаем отношений стратегического партнерства и взаимодействия, а также 25 лет с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, сообщает РИА Новости. На протяжении этого времени наши страны поддерживают тесные контакты, а их лидеров связывают теплые личные отношения дружбы и доверия.

После саммита АТЭС в Китае российский президент Владимир Путин напомнил, что в ходе Ялтинской конференции в феврале 1945 года была документально зафиксирована победа над нацизмом. Президент России признался, что "был бы не против и считаю правильным зафиксировать победу над неонацизмом, чтобы мы говорили о ликвидации самих его корней".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о спецоперации на Украине и борьбе против неонационалистов, подчеркивал: поддавшись на предложения Киева и Запада остановиться сейчас на линии соприкосновения, мы "позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм".