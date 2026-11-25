В Великобритании не прошла незамеченной статья заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведева о применении ядерных вооружений для обеспечения государственного суверенитета.

Российский политик указывал в своей статье, что основания применения ядерного арсенала перечислены в ядерной доктрине России — об этом следует помнить и киевскому режиму, и его западным спонсорам, а также всем недружественным государствам.

Газета The Daily Express сочла статью Медведева предостережением Западу: "Россия выступила с пугающей угрозой".

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков предупреждал, что сохранение эскалационной линии Великобритании в отношении России грозит негативными последствиями самому королевству. Москва не раз предостерегала Лондон, однако "с трудом удается пробиться сквозь толщу их собственных иллюзий, фантомов и предрассудков и объяснить элементарные вещи".

При этом источник из британского Министерства обороны рассказал, что в оборонном ведомстве королевства не усматривают реальных доказательств того, что российский лидер Владимир Путин стремится к конфронтации с Североатлантическим альянсом. Тем не менее, на публику официальный Лондон делает заявления противоположного содержания.