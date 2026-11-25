Поддержка детей и семей участников спецоперации, а также профилактика подростковой киберпреступности стали главными темами заседания общественно-экспертного совета при уполномоченном при президенте по правам ребёнка.

Кроме того, подвели итоги первого года работы и обсудили приоритетные направления для дальнейшей деятельности. В коллегиальный орган входят эксперты из более чем 70 сфер - культуры, науки, спорта, здравоохранения. Свой вклад вносят специалисты по цифровой безопасности, а также профилактике сиротства и работе с подростками. В дискуссии также приняли участие представители родительской платформы.

"Наша главная задача по основным темам, в которых работает институт уполномоченных по правам ребенка, действовать сообща. А именно, наша задача – семьи, сберегающие технологии и вообще те меры, которые предпринимаются в регионах для того, чтобы не было детей в детдомах и приютах, как помогать семьям, как подбирать замещающие семьи, приемные семьи, как им помогать, чтобы детям было комфортно, и чтобы они воспитывались в семейных условиях", - рассказала Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка.