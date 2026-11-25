Оставшиеся девять членов экипажа с танкера Unity благополучно вернулись в России.

Первая партия моряков отправилась на родину еще 1 ноября. 5 ноября еще семь человек прибыли в Россию. Оставшиеся девять благополучно приземлились в Москве 25 ноября.

"Уже приземлились и получаем багаж, все отлично, добрались", - сказал ТАСС один из моряков.

Танкер под флагом Камеруна арестовали у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора. С тех пор судно стоит на якоре у порта Парадип. На борту находились 21 россиянин и двое иностранцев. 6 октбря Суд индийского штата Одиша обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа.