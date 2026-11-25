На днях Никита Джигурда был госпитализирован в реанимацию с инфарктом. Теперь о его состоянии рассказала жена, прославленная фигуристка Марина Анисина.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" знаменитая спортсменка опубликовала фотографию Никиты Джигурды. Снимок был сделан буквально с больничной койки. При этом Марина Анисина выдала тревожные новости об артисте.

"Здоровья тебе, Никитос!!! Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня опять в реанимацию. Люблю тебя. Молимся", - сообщила фигуристка.

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В комментариях многочисленные поклонники выразили слова поддержки Марине Анисиной и пожелали Никите Джигурде скорейшего выздоровления.

Ранее артист, лежа на койке, говоря непривычно спокойным голосом и едва сдерживая слезы, рассказал, что с ним случилось. Актер поведал, что ему стало плохо еще в Екатеринбурге, куда он прилетел по делам, связанным с выпускном пластинки. Давление взлетело почти до 230, в груди началось сильное жжение. Тем не менее, артист вернулся в Москву. После перелета боль стала невыносимой, но обращаться к медикам он не спешил.

Однако затем у Джигурды началась аритмия, он стал задыхаться. Жена Марина Анисина вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали обширный инфаркт передней стенки сердца и обнаружили тромб. По словам артиста, медики сами удивились, как ему удалось выжить.

Отметим, что видео артист записал до того, как ему провели операцию по установке стента. После этого Никита Джигурда на связь еще не выходил.

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