Календарная зима в этом году немного задержалась, но всё же пришла. Да с каким размахом! За прошедшие сутки в столице снега выпало столько, что его масса сопоставима с весом 400 Останкинских телебашен. Сугробы в некоторых районах выросли до 20 сантиметров. И то ли ещё будет!

К встрече с балканским гостем - циклоном "Вилка" - коммунальщики подготовились основательно. Патрулировать улицы города снегоуборочная техника вышла ещё накануне вечером, когда робкие снежинки только начинали формироваться в метель. И, как показал день сегодняшний, правильно сделали.

"После выпадения более пяти сантиметров осадков приступили к выполнению технологических операций по уборке снежных масс с проезжей части, с тротуаров. Основное внимание уделено остановкам общественного транспорта, подходам к метрополитену, выходу из жилых домов", - сообщил Сергей Ятченко, первый заместитель главы управы района "Марьина Роща".

Впрочем, как ни старается спецтехника, главным средством против снежных заносов всё равно остаётся лопата. Автобусные остановки, тротуары и дворы приходится расчищать вручную. Утром автомобилистам пришлось откапывать свои машины. Пешеходам - формировать тропинки. С переменным успехом такие барьеры берут роботы-курьеры.

То, что натворил виновник, непогоды лучше всего видно из космоса. На кадрах - густые плотные облака вихрем окутали практически всю центральную Россию. И, по словам синоптиков, "сыпать" будет минимум до четверга. К завтрашнему утру высота снежного покрова в Москве может достигнуть показателей декабря. По области может выпасть более 50% месячной нормы осадков.

"По прогнозу ЦОДД вечером загруженность дорог может достигнуть 9 баллов. Рекомендуем отложить поездку на автомобиле до половины 9-го вечера и воспользоваться метро. Если поездку отложить нельзя, снижайте скорость и увеличивайте дистанцию, избегайте резких манёвров и торможения", - отметил Андрей Топс, ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД.

Похозяйничав в столице, "Вилка" отправится на северо-запад России, дав Москве временную передышку. Впрочем, учитывая количество осадков и "холодные" прогнозы, снежный покров, который ляжет за эти дни, с высокой долей вероятности останется с нами аж до весны 2027-го.