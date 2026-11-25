Сегодня мэр столицы Сергей Собянин объявил о запуске многофункционального гостиничного комплекса "Россия" в Зарядье. Новый объект в центре Москвы - это пространство для отдыха, встреч и деловых мероприятий. А рядом уникальный парк, который с момента открытия уже посетили боле 100 миллионов человек.

В нескольких шагах от Красной площади открылся гостиничный комплекс "Россия": пять звёзд, восемь этажей и 151 номер. Сергей Собянин объявил о запуске работы и отметил: туризм в столице бьет рекорды.

"Туристический поток в Москву достиг максимальных цифр за последние годы, да вообще за всю историю Москвы. Сегодня посещает ежегодно больше 25 миллионов туристов. Большая часть, конечно, посетителей Москвы - туристы из самых разных регионов нашей страны, начиная от Калининграда и заканчивая Камчаткой. Конечно, это не случайно. Вместе с ростом комфорта, проживание в Москве, это, конечно, увеличение интереса со стороны наших гостей, привлечение туристических потоков. Сегодня мы открываем уникальный комплекс "Россия". По сути дела, возрождаем гостиничную традицию, которая здесь была в старой советской гостинице "Россия", также рядом с "Зарядьем". И это, конечно, уникальный комплекс. Надеюсь, что он будет одним из лучших или лучших только в Москве, но и в нашей стране", - отметил Собянин.

Архитекторы проделали огромную работу: по архивам и с помощью 3D-сканирования они вернули облик трёх исторических зданий, утраченных в советское время. Модерн и неоренессанс начала прошлого века снова вписались в панораму Варварки. Современное панорамное остекление и ритмика камня деликатно встроены в пространство "Зарядья". Русский культурный код - в каждой детали: Царевна-Лебедь в лобби, Жар-птица в декоре, кокошник как форма окна в ресторане и самовар как символ гостеприимства.

"Необыкновенно красивая лестница, которая тоже ведет к истокам истории, традиции нашего народа. Это Жар-птица. И мы с вами видим, когда поднимаемся по лестнице, вот тут необыкновенно красивые веера. Мы из детства поднимаемся с счастливыми глазами и смотрим на необыкновенно красивые уже кокошники, которые представлены на втором этаже, самовары. То есть, вы знаете, это современность, но современность очень лаконично и многогранно соединена с нашим зодчеством", - рассказала Марина Крамская, экскурсовод, лауреат премии правительства города Москвы.

В комплексе номера на любой вкус - от исторических и президентских люксов с высокими потолками до необычных купольных номеров с панорамными окнами и семейных номеров с выходом на зелёную террасу.

"Наш прекрасный город вызывает удивление и восхищение и заставляет влюбиться уже, по сути, от трапа самолета. И это мы видим и по все возрастающему количеству туристов из Поднебесной", - рассказал Евгений Козлов, председатель комитета по туризму города Москвы.

Лифты украшены деревянной мозаикой "маркетри". Отдельного внимания заслуживают два мозаичных панно по эскизам Зураба Церетели. Римская мозаика, смальта, сусальное серебро и золото. Композиции посвящены русским сказкам и облику Московского Кремля.

Восстановить силы - в фитнес-клубе с 25-метровым бассейном или в СПА с термальными зонами. "Россия" - больше, чем отель. Это новая точка притяжения для путешественников и бизнеса. И ещё один повод вернуться в лучший город на Земле.