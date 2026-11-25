Сегодня Мосгордума приняла столичный бюджет на ближайшие 3 года. Он останется социально ориентированным. Все обязательства, перед москвичами будут выполнены. Продолжится поддержка участников СВО и их семей. Развитие систем образования и здравоохранения. А также реализация крупных городских проектов. В том числе программы реновации и обновления транспортной инфраструктуры.

Социально-ориентированный. Так депутаты Мосгордумы охарактеризовали главный финансовый документ на следующий год и плановый период 28 и 29 годов. Более половины расходов будет направлено на поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру и спорт.

"Каждый рубль из бюджета Москва тратит в интересах своих жителей. Все, что делает столица – делается для людей. Инвестиции в город обеспечивают экономический рост, а с ним улучшается жизнь москвичей. 1 января 2027 года на 4,3% проиндексируют размеры пособий и выплат горожанам старшего поколения, семьям с детьми и людям с инвалидностью. Бюджет сохраняет программный и инвестиционный характер, обеспечивает эффективную реализацию стратегии развития Москвы до 2040 года", - сообщил Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы

Также продолжится всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей. Бюджет предусматривает и дальнейшее комплексное развитие городской инфраструктуры, стимулирование инвестиций и поддержку бизнеса.

"Вклад московских налогоплательщиков на федеральный уровень, федеральную казну и в бюджеты государственных внебюджетных фондов: фонд социальный, фонд обязательного медицинского страхования возрастает ежегодно. И по нашим оценкам, в текущем году московские налогоплательщики заплатят в федеральную казну порядка 7 триллионов рублей. И еще 4 с половиной триллиона рублей будет перечислено в бюджеты государственных внебюджетных фондов", - отметила Елена Зяббарова, руководитель департамента финансов Москвы.

Это в два раза превышает объем городского бюджета по доходам. То есть экономика Москвы работает на благо всей страны. Также сегодня Мосгордума приняла бюджет московского городского фонда обязательного медицинского страхования. Более 90% расходов фонда в 27 году направят на территориальную программу ОМС.

"Приятно то, что сегодня очень много услуг, особенно высокотехнологичной медицинской помощи, вошло в систему ОМС. Система ОМС позволяет оказывать эту высокотехнологичную помощь вне зависимости от квот, а по нуждаемости", - отметила Людмила Стебенкова, депутат Мосгордумы.

В следующем году также продолжиться программа чекапа в рамках "Московского долголетия". В этом году быстро и комплексно смогли проверить здоровье более миллиона москвичей пенсионного возраста.