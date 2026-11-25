В Москве в рамках проекта "СтоЛИЧНЫЕ истории" наградили горожан, которые помогают бойцам СВО. В этом году своими рассказами о помощи военнослужащим поделились почти полторы тысячи москвичей.

Вспоминали тех, кто оказывает поддержку не только участникам специальной военной операции, но и мирному населению исторических территорий России. Ну а в фойе Центрального Дома актёра открыта выставка о неравнодушных москвичах.

"Проект называется "СтоЛИЧНЫЕ истории", но это не просто личные и коллективные истории, мы благодарим всех участников сегодняшнего мероприятия, но, конечно же, говорим спасибо всем тем, кто неравнодушен к тому, что происходит в зоне СВО", - отметил Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.