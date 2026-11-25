Ранние работы Рембрандта привезли в Москву из Эрмитажа - их можно увидеть на выставке, которая сегодня открылась в Еврейском музее. В центре экспозиции - два полотна, которые редко покидают родные стены: "Портрет молодого человека с кружевным воротником" и "Мальчик в восточном костюме".

Кроме того, представлены гравюры художника. Рембрандт превратил офорты, которые обычно тиражировались, в произведения высокого искусства, сделав каждый отпечаток уникальным.

"Наша выставка - это часть и прекрасное развитие нашего сотрудничества с Еврейским музеем, мы не первый раз уже вместе что-то делаем, будем делать ещё много, но вот тут такая, тройная выставка, посвященная Рембрандту, с целой серией художественно-научных интриг", - отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.