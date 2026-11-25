Принц Уильям решил лишить собственных детей королевских титулов, когда взойдет на престол. Такая мера рассматривается в рамках модернизации монархии.

Как пишет RadarOnline со ссылкой на королевского обозревателя Тома Сайкса, Кейт Миддлтон поддерживает решение мужа. Супруги Уэльские выступают за то, чтобы предоставить принцессе Шарлотте и принцу Луи больше свободы в выборе будущего.

Друзья Уильяма рассказали, что одной из главных целей будущего короля является "освобождение детей от чрезмерных ограничений, связанных с королевским происхождением". Принцу Джорджу предстоит унаследовать британский престол, но его младшие брат и сестра получат возможность строить карьеру за пределами монархии.

В реформе Уильяма будет прописано, что действующие члены королевской семьи смогут получать зарплату и жильё в обмен на участие в официальных мероприятиях и выполнение обязанностей от имени монарха. Те же, кто решит не участвовать в деятельности королевской семьи, должны будут самостоятельно обеспечивать своё финансовое благополучие. Они не смогут пользоваться привилегиями, которые предоставляются официальным представителям монархии.

Таким образом, право на королевские льготы и финансовую поддержку будет напрямую связано с исполнением официальных обязанностей, а не просто с принадлежностью к правящей династии. Уильям может установить значительно более чёткую границу между членами семьи, которые официально представляют корону, и теми, кто предпочитает заниматься независимой профессиональной деятельностью.