Администрации президента России нечего добавить в связи с задержанием главы Мурманской области Андрея Чибиса в рамках расследования уголовного дела. Заявление такого содержания сделал в среду, 25 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщала, что Чибиса задержали в Москве — ему обвиняют в двух эпизодах растраты и в получении взятки. Следствие ходатайствовало об аресте политика. Суд удовлетворил это ходатайство и поместил Чибиса под стражу на два месяца.

В ответ на вопросы журналистов о том, что в Кремле могут сказать о задержании мурманского губернатора, Дмитрий Песков указал, что ведутся следственные действия. Больше добавить нечего, цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля подчеркивал, что коррупция существует повсеместно, однако в России борьба с ней идет без кампанейщины и "ведется планомерно, целенаправленно, на регулярной основе".