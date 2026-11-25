В настоящее время конкретики относительно возможного визита европейской делегации в Москву нет. Об этом рассказал в среду, 25 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил политик, "мы слышали заявление из Брюсселя о том, что, дескать, европейцы решили не вести какие-либо двусторонние контакты" (цитата по РИА Новости). Речь идет о высказывании представителя Еврокомиссии о приоритете многосторонних переговоров, которым европейцы останутся привержены.

Между тем евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер, которого цитируют "Известия", заявил, что у Германии, Франции и Великобритании нет свободы действий по вопросу переговоров с Россией. Так называемая евротройка сталкивается "с противодействием со стороны Украины, стран Балтии и таких политических фигур, как (глава евродипломатии Кая) Каллас".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила в эфире радио "Комсомольская правда", что Европа не смогла сохранить даже собственную безопасность, которую ей даровал советский народ ценой миллионов жизней. Европейцы "ввергли свою часть европейского континента в кровавый бушующий кризис", поэтому о потенциальном месте Евросоюза на переговорах по урегулированию украинского кризиса не стоит и говорить.