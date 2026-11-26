Овны

Если привычный план внезапно изменится, сначала узнайте, какие варианты остались. Сегодня Солнце противостоит Урану. Новый вариант может оказаться удобнее прежнего.

Тельцы

Если вещь перестала радовать, не спешите покупать ей замену. Обойдитесь пока без нее. Возможно, вам нужнее свободное место, чем новое приобретение.

Близнецы

Не соглашайтесь на предложение только потому, что собеседник молча ждет ответа. Скажите, что хотите подумать. Не нужно решать немедленно из-за неловкой паузы.

Раки

Сегодня Луна переходит в ваш знак. Устройте вечер так, как удобно вам. Не зовите гостей из вежливости. Дом может быть местом спокойного отдыха.

Львы

Если хорошая идея пришла в неподходящий момент, запишите её без подробной разработки. Вернетесь позже. Так сохраните мысль и не бросите работу на полпути.

Девы

Марс переходит в ваш знак. Направьте силы на давно намеченное дело. Выберите понятную задачу. Одно действие полезнее очередного огромного плана на будущее.

Весы

Не требуйте от партнера сразу согласиться с неожиданным предложением. Дайте время привыкнуть. Вы обдумывали идею дольше, а он только услышал.

Скорпионы

Если вам отказали в просьбе, уточните, возможен ли другой вариант. Иногда не подходит только срок. Уточнение поможет сохранить и дело, и отношения.

Стрельцы

Не выдавайте чужую идею за свою, даже если существенно ее улучшили. Назовите автора предложения. Это не уменьшит ваш вклад и сохранит доверие.

Козероги

Перед сложным разговором решите, о чем действительно готовы договориться. Оставьте место для компромисса. Собеседник тоже должен получить возможность что-то предложить.

Водолеи

Не меняйте общие планы, пока не обсудили это со всеми участниками. Спросите и тех, кого сейчас нет рядом. Удобное большинству решение может подойти не всем.

Рыбы

Не отказывайтесь от начатого занятия из-за одного пропуска. Продолжайте с прежнего места. Начинать заново и наказывать себя нагрузкой незачем.