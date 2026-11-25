Кремль не комментирует сообщения о потерях в ходе специальной военной операции. Об этом напомнил в среду, 25 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, единственный, кто может оглашать данные о потерях, — это Министерство обороны России. Политик предложил не принимать во внимание никакие другие данные, сообщает "Интерфакс".

Ранее бывший пресс-секретарь главаря киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляла, что ежемесячные потери украинской армии на фронте составляют от 25 до 27 тысяч человек убитыми и ранеными. Как подчеркнула Мендель, "российские войска почти ежедневно захватывают новые территории", а Украине приходится платить огромную цену жизнями своих граждан "за сложившуюся тупиковую ситуацию".

Первый женский батальон БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Гарпии" потерял половину состава на запорожском направлении. В российских силовых структурах уточнили, что в этом подразделении около 17 расчетов уже уничтожено — это "примерно половина их личного состава".