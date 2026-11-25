Главу офиса главаря киевского режима Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) оштрафуют за публичное использование русского языка.

Как объявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская, было решено "не ограничиваться предупреждением" в отношении госслужащего и применить к нему максимальную меру наказания. Под этим подразумевается штраф в 3 400 гривен — это меньше 75 долларов США, уточняет ТАСС.

Ранее Елена Ивановская заявляла, что украинские врачи имеют полное право отказать в медицинской помощи тем, кто говорит по-русски. По утверждению чиновницы, "гражданин Украины не обязан знать какой-то другой язык, кроме государственного".

Между тем во лжи из-за русского языка уличили предводителя киевского режима. Владимир Зеленский "чуть ли не пытает" украинцев за использование русского языка, однако на Генассамблее ООН в Нью-Йорке сам общался по-русски. Раздает он и интервью на русском языке.

Однако наказывать утратившего легитимность президента на Украине не спешат. Ивановская заявила, что "закон разрешает общение с иностранцами на языке, приемлемом для сторон".