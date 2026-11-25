Лиза Моряк оскандалилась. Известной актрисе, музе режиссера Сарика Андреасяна пришлось оправдываться после элегантной пощечины Виктории Лопыревой.

Все началось с того, что Сарик Андреасян появился на светском мероприятии в гордом одиночестве. Дело в том, что Лиза Моряк не сопровождала супруга, потому что находится за границей с детьми. Однако она увидела, как ее мужа сняли сидящим за одним столиком со светской львицей, моделью Викторией Лопыревой.

Несмотря на то, что режиссер почти не смотрел на прекрасную соседку, Лиза Моряк опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" уничижительное видео, в котором неоднозначно высказалась в адрес Виктории Лопыревой.

Актриса посмеялась, что ее супруг не смотрит по сторонам из-за приворота, а кроме того, изобразила модель, хлопающую и кокетливо поправляющую волосы. Это видео не осталось без внимания Виктории Лопыревой. Она хлестко ответила Моряк.

"Юмор, как и ирония, все-таки требует определенного интеллекта. Иначе выглядит жалко. Всем хорошего вечера", - изящно парировала модель.

В Сети разразился скандал. Комментаторы уверены, что актриса приревновала режиссера. Они раскритиковали ее за низкую самооценку, а вот модель осыпали комплиментами. Получив звонкую пощечину и кучу негативных отзывов на видео, Моряк решила обнародовать еще одно видео, в котором пояснила, что просто пошутила.

"Посыл ролика не был в том, чтобы кого-то задеть. Я не собиралась кого-то задеть и лить грязь. На месте Виктории могла быть другая женщина, я бы все равно пошутила на эту тему", - заявила Моряк.

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