Двустороннее взаимодействие России и Брунея обсуждают сегодня Владимир Путин и султан Хассанал Болкиах. Он прибыл в Москву с государственным визитом.

Официальная церемония встречи состоялась в Георгиевском зале Кремля. Визит проходит в юбилейный год - дипломатические отношения между нашими странами установили 35 лет назад.

Российский президент высоко оценил их развитие. В повестке - расширение политического диалога и торгово-экономического сотрудничества, связей в области культуры и образования.

Также Путин и Болкиах обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам переговоров подпишут совместную декларацию.