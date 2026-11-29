Принц Уильям уже строит планы на то время, когда он станет королем. Сын Карла III задумал грандиозную реформу монархии. Он подумывает лишить королевских титулов собственных детей, а также наследников брата, принца Гарри.

По замыслу Уильяма, основную часть официальных королевских обязанностей будут выполнять представители двух семей — Уэльских и Эдинбургских. А значит, деятельность монархии будет сосредоточена в руках значительно меньшего числа людей, чем сейчас.

Одним из наиболее заметных последствий предполагаемой реформы может стать изменение будущего младших детей принца и принцессы Уэльских. В отличие от старшего брата Джорджа, которому предстоит стать королём, Шарлотта и Луи смогут самостоятельно выбирать профессию, образ жизни и степень участия в королевских мероприятиях.

Таким образом, Уильям, по утверждениям источников, хочет создать монархию, в которой принадлежность к королевской семье не будет автоматически означать пожизненную обязанность служить короне. Родственники короля должны будут самостоятельно обеспечивать себя, принадлежность к монаршей семье больше не будет давать преимуществ.

Кроме того, Уильям выступает за более короткие и содержательные зарубежные поездки. Он также хочет уделять больше внимания благотворительным инициативам, результаты которых можно оценить по их реальной пользе для местных сообществ.

Вряд ли инициатива брата понравится принцу Гарри. Он до сих пор требует особого отношения к себе и своим детям, а так же государственную охрану. Теперь же, по замыслу Уильяма, Арчи и Лилибет не будут входить в ближний круг королевской семьи.