Европейский союз уже потратил на поддержку Украины 235 миллиардов евро с начала ее конфликта с Россией. Такие данные привела в среду, 25 ноября, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как заявила чиновница, этого мало — необходимо изыскать дополнительные источники финансирования.

Фон дер Ляйен отметила, что в следующем году Украине не будет хватать 70 миллиардов евро даже с учетом получения 90 миллиардов евро по программе Евросоюза на 2026 и 2027 годы.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, в свою очередь, рассказал о поисках партнеров за пределами "Группы семи" (G7), которые могли бы предоставить киевскому режиму дополнительное финансирование. Он уточнил, что в дополнение к схеме безвозмездного финансирования на 45 миллиардов евро в 2027 году, которую обсудят на саммите ЕС, Еврокомиссия идет возможности привлечь еще 25 миллиардов евро от "стран-партнеров", сообщает ТАСС.

Между тем премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр повторил, что его страна не планирует участвовать в предоставлении странами Евросоюза нового кредита Украине на 45 миллиардов евро. Главарю киевского режима Владимиру Зеленскому не удалось уговорить Мадьяра во время личном встречи, которая состоялась в оде поездки венгерского политика в Закарпатье.