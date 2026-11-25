В России в 2027 году максимальный размер пособия по беременности и родам превысит 1,1 миллиона рублей. Об этом рассказал в среду, 25 ноября, председатель Социального фонда Сергей Чирков.

Как уточнил глава Соцфонда, показатель увеличится на 15% в сравнении с уровнем 2026 года. Всего в следующем году в бюджете СФР на единое пособие предусмотрено более 1,5 триллиона рублей — это позволит обеспечить выплатами почти 8 миллионов детей и беременных.

Бюджет Социального фонда на следующий 2027 год полностью сбалансирован и обеспечивает в полном объеме все пенсионные и социальные обязательства нашей страны перед гражданами, цитирует Сергея Чиркова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд России предоставляет около 40 различных мер социальной поддержки, адресованных семьям с детьми. В частности, ежегодную семейную выплату может получить семья, в которой оба родителя работают и имеется двое и более детей, постоянно проживающих в России. Средний доход на человека не должен превышать полтора регионального прожиточного минимума, а за предшествовавший год должен быть уплачен НДФЛ.

Между тем Минтруд напомнил, что некоторые россияне могут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала на двоих детей одновременно. Такая мера поддержки доступна семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека. При этом комплексная оценка нуждаемости не проводится.