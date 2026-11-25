Анастасия Волочкова оказалась под градом вопросов о состоянии Никиты Джигурды после того, как стало известно, что артист попал в больницу с инфарктом. Балерина, которая была с актером в ссоре, смогла простить обиды и сама к нему обратилась.

"Я сделала самое главное в первый день. Я позвонила главным врачам Боткинской больницы и узнала, что человек в реанимации, но он в сознании, ему поставили стент", - объявила Волочкова.

До этого балерина с Никитой Джигурдой не общалась. Однако когда случилась беда с актером, артистка быстро отреагировала. Анастасия связалась с Никитой. "Я Никите Джигурде написала сообщение со словами поддержки, он мне пока не ответил", - сообщила балерина.

При этом она напомнила, что несколько месяцев назад перенесла тяжелую операцию за границей, но при этом никто из журналистов не связывался с Никитой Джигурдой, чтобы узнать о ее самочувствии.

"Когда у меня была операция тяжелейшая по пересадке тазобедренного сустава в Германии, когда был риск, что я останусь навсегда в инвалидной коляске, вы звонили Никите и спрашивали, как там Настенька? Стоит ли она на ножках или она на костылях?" - задала риторический вопрос Волочкова Teleprogramma.org.

Ранее Никита Джигурда перенес операцию по установке стента. После хирургического вмешательства актера перевели в обычную палату. Однако затем его состояние ухудшилось, и артиста увезли в реанимацию. Об этом сообщила супруга Никиты Джигурды, фигуристка Марина Анисина.

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