Объединенная Европа хочет добиться от России согласия на зимнее прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, а также на перемирие в Чёрном море. С таким заявлением выступила в среду, 25 ноября, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По утверждению фон дер Ляйен, Евросоюз "будет участвовать в следующем раунде переговоров по Украине". Ее не смутило прямое опровержение этой информации, исходившее из Кремля.

Глава ЕК заявила, что Брюссель готов начать переговоры с Москвой при выполнении российскими властями условий, в том числе — о зимнем перемирии в энергетике и в Чёрном море.

Одновременно с этим российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что контактов между Россией и Еврокомиссией по переговорам вокруг украинского кризиса никогда не было. Дипломат выразил убежденность в том, что "с такими манерами и с такими намерениями они (европейцы) сядут за стол переговоров и тут же положат ноги на этот стол переговоров". Москве "этого не надо" (цитаты по РИА Новости).

Между тем помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал в комментарии ИС "Вести", что "пока нет договоренности о встрече в Москве с европейцами, как и нет решения об их участии в трехсторонних переговорах".