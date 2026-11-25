Устойчивая к антибиотикам бактерия Klebsiella pneumoniae, распространяющаяся в Европе, может стать причиной сепсиса, пневмонии и болезни почек. Об этом рассказал в понедельник, 25 ноября, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Как подчеркнул эксперт, эти риски особенно велики для пациентов в стационарах и людей, которые перенесли какие-то заболевания, в силу ослабленности иммунитета.

В то же время Онищенко заверил, что пандемия из-за этой супербактерии не грозит, поскольку люди чаще всего заражаются бактерией Klebsiella pneumoniae в стерильной среде — например, при лечении в больнице.

Тем не менее, проблема устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам крайне серьезна. По словам академика, ежегодно в мире до 700 тысяч людей умирает от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам штаммами бактерий.

Чтобы не усугублять ситуацию, принимать антибиотики надлежит строго по предписанию врача и не прерывать терапию преждевременно, сообщает РИА Новости.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов предупредил, что ожидаемая продолжительность жизни уже в 2035 году может снизиться на 1,8 года из-за резистентности бактерий к антибиотикам.