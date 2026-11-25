Правительство оценивает ситуацию с топливом как напряженную из-за продолжающихся атак украинских террористов на российские НПЗ. При этом власти делают все возможное для обеспечения внутреннего рынка, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Вице-премьер назвал приоритетом максимально быстрое восстановление нефтеперерабатывающих предприятий. Также следует обеспечить дополнительные объемы внеклассового топлива, подчеркнул Новак.

Для обеспечения внутреннего рынка используются, в частности, поставки из ближнего и дальнего зарубежья. Новак ранее поручил ведомствам и нефтяным компаниям приложить максимум усилий для того, чтобы сбалансировать функционирование крупных сетей и независимых АЗС. Вице-премьер также отмечал, что власти намерены своевременно принимать все необходимые меры для выправления ситуации на топливном рынке России, передает ТАСС.