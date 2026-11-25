Варшава хочет сбивать российские ракеты над территорией Украины, если те направляются в сторону натовских стран. Варшава вынесла эту идею на обсуждение во время встречи послов стран НАТО в Брюсселе, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, некоторые государства поддержали предложение, однако окончательного решения принято не было. Источники отметили, что для реализации такой меры потребуется единогласие всех союзников. Кроме того, необходима координация со стороны высшего военного командования альянса.

По итогам встречи в Брюсселе НАТО объявила о развертывании в Польше самолета с бортовой системой оповещения и управления для наблюдения за восточным регионом страны. Также рассматривается вопрос об отправке дополнительных средств.

Ранее вице-премьер Польши Радослав Сикорский поддержал идею сбивания российских ракет и беспилотников над территорией Украины. По его словам, ракета или дрон, приближающиеся к воздушному пространству республики, уже представляют собой прямую угрозу. Он отметил, что Варшава должна реагировать на угрозы до того, как кто-то пострадает.