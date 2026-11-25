Финализация договоренностей по разрешению украинского конфликта требует наличия человека со стороны Украины, который примет на себя ответственность. На это указал в среду, 25 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос о возможности подписания мирного договора по Украине без участия главаря киевского режима Владимира Зеленского представитель Кремля подчеркнул в комментарии ИС "Вести": "Без кого-то, кто возьмет на себя политическую ответственность и будет представлять киевский режим, финализация договоренностей невозможна".

При этом "Известиям" Дмитрий Песков подтвердил, что "почва для переговоров есть всегда, их надо вести терпеливо". Пресс-секретарь президента России напомнил неоднократные заявления Владимира Путина о том, что "мы открыты к переговорам, намерены дальше их продолжать". Однако пока не достигнуты посредством диалога поставленные перед нами цели, продолжается спецоперация.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что необходимо "привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство" на Украине, а затем "уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными".

Президент США Дональд Трамп между тем заявил о подходящем времени для смены лидера Украины. В Кремле трактуют это высказывание как указание на необходимость принимать важные решения: "Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает".