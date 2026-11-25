Татьяна Брухунова решилась на откровенный разговор с подписчиками. Жена Евгения Петросяна ответила на вопросы о своем необычном стиле, хотя ранее старалась избегать этой темы.

Брухунова известна своей любовью к экстравагантным нарядам. Ее образы нередко становятся поводом для обсуждений в Сети, многие называют стиль Татьяны "бабушкиным". После резких комментариев жена Петросяна, как правило, отвечает язвительной репликой. Но на этот раз одна из подписчиц поинтересовалась, в чем заключается секрет индивидуального стиля Татьяны.

Брухунова решила честно ответить поклоннице. "Придурковатость. Несерьезное отношение к стилю!" — заявила супруга Петросяна.

Также интернет-пользователи спросили Татьяну, какой жизненный урок оказался для нее самым сложным. Как выяснилось, за годы публичной жизни Брухунова поняла, что угодить всем невозможно.

"Кем бы ты ни был — тебя все равно будут осуждать и обсуждать", — призналась она.

Напомним, что об отношениях Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой стало известно в 2018 году. Через год артист развелся с Еленой Степаненко, и вскоре женился на своей новой избраннице.

Молодая жена родила юмористу двоих детей — Вагана и Матильду. При этом Татьяна не уходила в декрет, она совмещает заботу о наследниках с работой, в этом ей помогают няни.