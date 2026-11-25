Официального отказа от переговоров со стороны европейских представителей Кремль не получал. Об этом сообщил помощник президента России. Юрий Ушаков добавил, что после встречи российского и американского лидеров в Шэньчжэне у него были контакты с представителями европейских стран, посвященные Украине.

По словам Ушакова, с европейцами обсуждались многие вопросы, в том числе нюансы украинского урегулирования. Он подчеркнул, что приглашение к Европе насчет переговоров с Москвой остается в силе. Кроме того, после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа помощник президента провел телефонный разговор с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Двусторонняя встреча лидеров России и США состоялась на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер 19 ноября заявлял, что вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом передаст российской делегации позицию европейских стран по урегулированию украинского конфликта, передают "Вести".