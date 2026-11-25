Свадьба Константина Богомолова и Дарьи Мороз состоялась в мае 2010 года. А несколько месяцев спустя актриса подарила возлюбленному дочь Анну, которая стала настоящей отрадой для звездных родителей.

Еще несколько лет назад россияне предвосхищали, что единственная дочь режиссера и актрисы вырастет настоящей красавицей. Однако никто даже не мог себе представить, что это случится так скоро. Судя по последней публикации звезды "Содержанок", девочка унаследовала эффектную внешность от матери, которую не просто так считают одной из самых привлекательных актрис России.

Анне 16 лет. Она выросла высокой и стройной барышней. Наследница актрисы и режиссера сейчас экспериментирует с внешностью, то выкрасит пряди волос в яркие оттенки, то сделает модную стрижку. Поклонники Мороз отмечают, что ее дочери очень повезло с генами.

"С такими генами, да еще такой внешностью – далеко пойдет красотка"; "Аня – настоящая красавица, ну надо же, как быстро растут чужие дети"; "Повезло, что пошла не в папку, приятно смотреть"; "Копия Даши, но это и к лучшему", — высказались пользователи Сети.

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Анна прекрасно обещает и с отцом, и с матерью. Девушка даже сумела поладить и со своей скандальной мачехой. Как известно, Ксения Собчак непричастна к краху некогда идеальной пары. Журналистка заинтересовалась Богомоловым уже после его расставания с Мороз.