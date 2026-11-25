"Привет из Киева" в исполнении главы эстонского МИДа лишь кажется беззаботным. Магнус Цахкна буквально примчался на Украину на фоне резкого обострения отношений Таллина с Москвой, которое сама же Эстония и спровоцировала. Что Цахкна обсуждает в Киеве - неизвестно. Пока же правительство Эстонии заявило: "Мы сообщили нашим союзникам и Украине, что не предоставляем своё воздушное пространство, море или сушу для ударов - никто другой не может их использовать".

Впрочем, вряд ли можно говорить о том, что в Таллине одумались. Вот и попытки организовать морскую блокаду на Балтике - вполне в русле традиционно агрессивных призывов главы Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен предложила объявить вне закона все танкеры, застрахованные в России. Выдвигает Еврокомиссия и условия для переговоров с Москвой: "Россия должна согласиться на зимнее прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры и перемирие, которое обеспечит безопасный проход судов с продовольственным экспортом через Черное море".

Ставить телегу впереди лошади для фон дер Ляйен не впервой. Якобы уже решили, чего требовать от России, хотя никак не могут найти того, кто эти требования будет представлять. Да и вообще на переговоры Европу пока никто не приглашал.

"Нужно сначала понять, какую роль собирается Европа играть на переговорах. Поэтому мы и попросили представителей европейских стран, чтобы они подъехали к нам или каким-то другим образом изложили свою позицию. А они говорят: нет, мы ничего не хотим вам излагать, мы хотим сразу сесть за стол переговоров. Но с такими манерами и с такими намерениями они сядут за стол переговоров и тут же положат ноги на этот стол переговоров", - заявил Сергей Лавров.

Лохматый британский отставник от политики Борис Джонсон однажды уже сорвал мирный процесс в Стамбуле. Теперь открыто заявляет, что Европа ведет против России прокси-войну. Чему очень рад пребывающий сейчас вдали от родины украинский генерал Залужный.

"В 2022 году Борис Джонсон проявил решимость и дал оружие тем, кому оно было необходимо для выживания. В современном мире это редкий случай, за который Украина и я лично всегда будем ему благодарны. Сделки не положат конец войне, которая уже более 12 лет идет в самом сердце Европы", - сказал он.

Что же касается урегулирования конфликта, не исключено, что конец ему положат проблемы у главного спонсора киевского режима - Европы. Отказ ряда стран выделять деньги Украине уже вызвал острый кризис вокруг принятия евробюджета. Канцлер ФРГ давит на несогласных. А может, при уровне поддержки в 11 процентов стоило бы сначала разобраться с внутренними проблемами? Жесткую отповедь оппозиции Мерц получил, даже представляя федеральный бюджет.

"Школы, мосты, железнодорожная инфраструктура - все разваливается. Конкурентоспособность снижается с каждым днем. Сокращается и сектор среднего и малого бизнеса. А вы при этом хвалитесь, что на 2027 год заложено еще 11 миллиардов евро военной помощи Украине. И поощряете инвестиции в Украины - одну из самых коррумпированных стран мира. Чей вы канцлер, господин Мерц?", - спросила Тино Хрупалла, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии".

Такой же вопрос буквально витает в воздухе и во Франции президенту Макрону. Да, впрочем, большинству лидеров Евросоюза. По оценкам экспертов, уже половина предприятий в ЕС испытывает серьезные финансовые трудности. Что грозит сокращением почти 4 миллионов рабочих мест. Так что гробы на акции протеста "Фольксваген" - это символ не только возможного краха автогиганта, но и печальный прогноз для всей экономики, а за ней и политики Европы.