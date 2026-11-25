В Россию с государственным визитом прибыл Султан Брунея Хассанал Болкиах. Владимир Путин принял гостя в Георгиевском зале Кремля.

Темой переговоров в узком и расширенном составе стали поставки агропродукции - зерна и мяса, а также удобрений. Но традиционно флагманское направление сотрудничества - энергетика. Поставки нефтепродуктов, взаимодействие в атомной сфере и развитие возобновляемой энергетики. Также Россия может предложить Брунею помощь в разработке уже разведанных газовых месторождений.

В завершении переговоров Владимир Путин и султан Брунея подписали декларацию о повышении уровня отношений до статуса стратегического партнерства.