Россия должна согласиться на зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры Украины. Такое требование выдвинула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также заявила, что Москва обязана обеспечить безопасный проход судов по Черному морю.

По словам фон дер Ляйен, все это Россия должна сделать перед началом переговоров по украинскому урегулированию с участием европейских представителей. Она считает, что только так Москва может продемонстрировать готовность к достижению договоренностей по конфликту на Украине.

Российский лидер Владимир Путин ранее предложил европейским представителям приехать в Москву, чтобы прояснить их позицию в диалоге по украинскому урегулированию. Президент подчеркнул, что после этого российская сторона решит, в каком формате продолжить переговоры по Украине, передает РИА Новости.