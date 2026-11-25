Анатолий Кашпировский скончался 3 октября. Ему было было 87 лет. Причиной смерти целителя стала полиорганная недостаточность на фоне запущенного онкологического заболевания — рака желудка четвертой стадии с метастазами в печень, легкие и мозг.

Прощались с магом в Москве 8 октября. К траурному залу на Троекуровском кладбище пришли сотни поклонников Кашпировского. После панихиды тело целителя загрузили в катафалк и отвезли в грузовой терминал аэропорта. Оттуда — на Украину. Анатолий Михайлович завещал похоронить его в семейной могиле в Виннице.

13 октября Анатолия Кашпировского похоронили. На траурной церемонии присутствовали только самые близкие.

Вот только 51-летний сын мага Сергио Монтана не уверен, что его отец действительно похоронен в Виннице. "Я не знаю, был ли он кремирован и действительно ли именно его прах или тело лежит в том месте, где находится его могила", — заявил Сергио в интервью Daily Storm.

Монтана просил вдову Кашпировского, Гулизар Чалбашову, прислать фото или видео с похорон, чтобы хотя бы так попрощаться с отцом, женщина отказала, при чем причина отказа была довольно странная.

"Она ответила, что съемка была запрещена. Однако не объяснила, кем именно и по какой причине", — признался сын Кашпировского.

Сергио давно живет в США, и просто не сумел вовремя вылететь на похороны отца. Он планирует посетить кладбище и найти могилу мага при первой же возможности.