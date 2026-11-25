Минобороны представило новую сводку об ударах ВС России.

25 ноября были поражены электроподстанции в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях. А также - Криворожская теплоэлектростанция в Зеленодольске Днепропетровской области.

Кроме того, в Одесской области нанесены удары по двум логистическим центрам. Они хранили и распределяли грузы для ВСУ.

В Черном море восточнее Одессы поражен сухогруз с грузами двойного назначения для обеспечения ВСУ, добавили в Минобороны. А в Белой Церкви Киевской области - терминал "Новая почта", используемый для хранения грузов двойного назначения.