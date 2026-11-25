28 сентября прошлого года в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Правоохранители уверены, что туристов нет в живых. А в Сети строят самые разные версии произошедшего, активно обсуждаю, что Усольцевы могли сбежать. Друг семьи Валентин Дегтерев ведет собственное расследование. Он тщательно изучает фотографии с места поиска туристов. Недавно он объявил, что пришел к выводу, что Сергей мог расправится с женой и дочкой. При этом мотив столь тяжелого преступления Дегтерев назвать затрудняется.

Пока в Сети обсуждают самые жуткие версии произошедшего, следователи не прекращают работу и по крупицам собирают подробности о последнем походе Усольцевых. Как рассказала РИА Новости заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова, очевидцы передали новую информацию, и эти детали объясняют, почему семью не могут найти уже год.

"Свидетели сообщали, что у семьи Усольцевых были серо-зеленые костюмы — под цвет листвы", — заявила Сырымбетова.

Как пояснил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, поисковики могли просто пройти недалеко от туристов и не заметить их. Серо-зеленая одежда очень сильно осложнила задачу для участников поисковой операции, пишет "АиФ".