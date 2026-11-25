Нехватка людей, а вовсе не денег или вооружений, станет причиной поражения Киева. Вооруженные силы Украины рискуют исчерпать боеспособный состав в ближайшие годы, пишет IntelliNews.

Аналитики считают, что определяющую роль сыграют темпы потерь личного состава и возможности его восполнения. При наихудшем для Киева сценарии украинская армия может столкнуться с полным истощением боеспособного состава уже в ноябре 2028 года.

ВСУ теряют людей не только на поле боя. Если число погибших украинских военнослужащих оценивается в три-девять тысяч ежемесячно, то масштабы дезертирства, по оценке издания, достигают 6,5–15 тысяч человек в месяц. Восполнять потери все сложнее из-за демографического кризиса и эмиграции. На Украине осталось от 20 до 25 миллионов человек, около половины из которых составляют пенсионеры. В результате потенциальный мобилизационный резерв страны оценивается в один-пять миллионов мужчин. Украине предлагают искать солдат в странах Африки, Азии и Латинской Америки.