Бывшему президенту Франции Николя Саркози грозит суд по новому обвинению в рамках старого дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году.

На этот раз Саркози подозревают в преступном сговоре, целью которого стал отказ одного из свидетелей от показаний за денежное вознаграждение. При этом, как утверждает следствие, супруга экс-президента Карла Бруни не только была в курсе, но и сама участвовала в передаче взятки.

В сентябре прошлого года бывшего лидера Франции признали виновным в незаконном финансировании его избирательной кампании. Он провёл 21 день в парижской тюрьме Санте, после чего Апелляционный суд отменил решение о заключении под стражу и поместил экс-главу Пятой республики под судебный контроль.