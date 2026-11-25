Активность натовской разведки вновь возросла. Патрульный самолет ВВС Великобритании Boeing Poseidon MRA1 около трех часов летал недалеко от границ России и Беларуси.

Как следует из полетных данных, самолет, принадлежащий британским ВВС, вылетел с военной авиабазы в Лоссимуте в Шотландии около 12.30 мск. Разведчик приблизился к границам Калининградской области со стороны Балтийского моря около 14.30 мск и полетел на север через воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии, вдоль границ с Россией и Беларусью. Около 17.30 мск он полетел в обратном направлении.

Это как минимум четвертый полет натовской разведавиации у российских границ за последние два дня. Днем ранее летали высотный самолет U-2S ВВС США и самолет радиоэлектронной борьбы Е-550 ВВС Италии. 25 ноября у берегов Крыма и Краснодарского края замечены RC-135W ВВС Великобритании и CL-650 ВС США, передает РИА Новости.